Hádka milionových hvězd při zápase?! Je to normální, pronesl smířlivě trenér Chelsea

„Je to normální. Abych řekl pravdu, jsem rád, když hráči nejsou spokojení se svým výkonem. Je správné, že spolu komunikují a řeší situace," prohlásil Thomas Tuchel, trenér Chelsea.

Jak marně čekal na přihrávky a prohrával jeden hlavičkový souboj za druhým, propadal se do stále větší frustrace. A nespokojenost dal řádně najevo. Velmi pravděpodobně útočníkovi pocházejícímu z Maroka, který si v úterý připsal teprve druhý gól sezony v nejvyšší soutěži, vyčítal, jak lacino a často kazí přihrávky.

Tuchel ale vše přešel s bohorovným klidem. „Přesně to charakterizuje naše současné rozpoložení. Úlevu, že jsme skórovali. A snahu šetřit energii. Všichni jsme unavení, tudíž chybí čistá radost," vysvětloval kouč s připomínkou množství zraněných hráčů a také velkého počtu nakažených nemocí covid-19 v nedávné době.

„Nesedí mi to. Radost z gólů je důvod, proč hrajete. Ziyech je velký talent, ale v Premier League se neprosadil, protože je hodně odlišná proti nizozemské lize. Když dám gól, je to uvolnění energie. Ale tahle reakce, to je prostě špatné," nešetřil kritikou Joe Cole, bývalý hvězdný útočník Chelsea.