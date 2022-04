Jednání s vládou trvají hodiny, netají Čech. Jak vůbec funguje Chelsea bez Abramoviče?

„Na fungování trenéra a týmu nemá situace naštěstí velký vliv. Co je nejdůležitější, se děje v pozadí, kde jde o vyjednávání s vládou, aby nám uvolnila licence na jednotlivé zápasy. Aby tým zkrátka mohl fungovat v co nejlepších podmínkách, které odpovídají jednomu z nejlepších profesionálních klubů na světě," popisuje z Madridu český internacionál Petr Čech pro televizi O2 TV, jejímž je ambasadorem.

Klub řeší spoustu problémů. „Debaty v zákulisí trvají hodiny. Je to práce pro lidi z vedení, kteří mají na starosti organizaci a také komunikaci se zástupci vlády v Anglii," naznačuje Čech v rozhovoru po streamu.

„V tom je výhoda pro hráče i trenéra, že v dennodenním fungování se nic moc nezměnilo. Ale samozřejmě, každý člověk vnímá vnější škálu problému, co se děje. Na jednotlivé hráče to může mít vliv, ale to je věc individuální. Každý se pak s ní vypořádá jinak," uvědomuje si Čech.