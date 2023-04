Jsem zpátky, hlásí znovuzrozený Grealish po výhře nad Liverpoolem. Ocenil ho i Guardiola

„Jack nás zachránil před inkasováním druhé branky, tohle je přesně ta sezóna, kdy nám může pomoci. V tomto utkání jsme ale celkově odvedli jeden z nejlepších výkonů za sedm let, co jsem u týmu. Všichni hráči byli naprosto fantastičtí," vysekl poklonu svému celku trenér Pep Guardiola.

Superb performance from @JackGrealish ! 🌟

„Miluji to. Nic není lepšího než to, když se vám daří. Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, ale byli jsme skvělí. Hlavně ve druhém poločase," připomněl anglický reprezentant, že o konečném výsledku rozhodlo hlavně druhé dějství, v němž Citizens nasázeli tři góly. Mimochodem, bezzubý Liverpool během něj ani jednou nevystřelil na branku.

Svěřenci Pepa Guardioly tak v důležitém utkání v boji o titul nezaváhali. Na vedoucí Arsenal ale po jeho skončení i tak ztráceli pět bodů, přičemž oba celky měly odehraný stejný počet zápasů. „Arsenal je skvělý tým a má to ve svých rukou. My jen musíme jen dělat vše pro to, abychom jej dostihli," uzavřel Grealish.