Kanonýr City Haaland ovládl anketu novinářů o nejlepšího hráče roku v Anglii

"Vážím si toho, že jsem ve své první sezoně vyhrál anketu FWA. Znamená to pro mě hodně. Působení v City miluju. Mám neuvěřitelné spoluhráče, kteří mi vytvářejí šance. Chci jim poděkovat, bez nich bych na ocenění nedosáhl. Nyní se soustředím na to, abych co nejlépe zvládl závěr sezony a pomohl City k trofejím," citoval klubový web Haalanda, za nímž skončilo duo z Arsenalu Bukayo Saka a Martin Ödegaard.