Kinský udržel čisté konto i ve druhém utkání za Tottenham

„Můžeme být zklamaní, protože jsme byli blízko obrovské senzaci, ale zároveň můžeme být nesmírně hrdí. Když se podíváte na tým, proti kterému jsme hráli, bylo to od našich kluků neuvěřitelné. Měli jsme šance, které brankář (Kinský) pochytal. Skvělé bylo, že jsme byli ve hře až do konce,“ řekl trenér Tamworthu Andy Peaks televizní stanici ITV po zápase, který na zaplněném malém stadionu sledovalo 3720 diváků.

Teprve počtvrté se v Anglickém poháru stalo, že tým z této úrovně hrál se soupeřem z Premier League prodloužení. „Byl to náročný zápas, jak jsme očekávali. Ztížili nám to. Na tom povrchu šlo o to, abychom zůstali trpěliví a hráli pořád to svoje. Nakonec jsme to zvládli,“ uvedl kouč Tottenhamu Ange Postecoglou.