Kisel potvrdil konec Krále ve West Hamu. Kde o něm jedná?

Bolavou sezonu léčí Alex Král v reprezentaci, s níž se přesunul na Pyrenejský poloostrov k zápasům Ligy národů proti Portugalsku a Španělsku. Do West Hamu přišel posledního srpna minulého roku na hostování ze Spartaku Moskva, jenže za Kladiváře nastoupil za celou sezonu jen do šesti utkání, přičemž dvakrát šlo jen o minutové štěky na hřišti.

Fanouškovský server Hammers News píše, že Král se stal jednou z nejhorších posil londýnského klubu v novodobé historii. Jistě ho opustí. „Varianta, že by ve West Hamu pokračoval, neexistuje," přitakal hráčský manažer Karol Kisel, jenž Krále zastupuje.

Co dál? Bývalý hráč Slavie či Teplic patří Spartaku Moskva, který ho v přepočtu za více než 300 milionů korun kupoval z Edenu v srpnu 2019. Král má v ruském klubu smlouvu do června 2024, jenže vzhledem k válce, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině, není návrat do Putinovy země lákavý.