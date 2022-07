Konec v Chelsea? Legendární Petr Čech promluvil o své budoucnosti

Bezstarostné chvíle volna si náramně užívá. „Opravdu se jako na dovolené cítím. Stihl jsem vyrazit se svými dětmi na pár dnů k moři a nyní jsem konečně zavítal do Nymburka. Uvidím se také s rodinou a nejbližšími kamarády, takže na nostalgii nebo jakýkoliv pracovní neklid zatím není prostor," přiznává plzeňský rodák po jednom z tréninků na jeho letní fotbalové škole.

Ta je tradiční součástí léta pro mnoho děti. Letos se jich v Nymburce sešlo rovných sto. Fotbaloví nadšenci se rekrutovali z šesti zemí včetně Brazílie, Ekvádoru nebo Kanady, v areálu nymburského sportovního centra se tak opět hlasitě mísí čeština s angličtinou. „Je skvělé vidět, jak děti celý program baví. Škola se v průběhu let neustále posouvá, samozřejmě musí následovat moderní trendy a potřeby dětí i jejich rodičů," líčí nadšeně bývalý český reprezentant.

Co přesně si mají fanoušci představit? "Rozšířil se tým, který je dětem celý týden k dispozici, bohatší je sportovní i doprovodný program, zintenzivnila se výuka angličtiny nebo přibyla místnost s herními konzolemi. Základ ale leží pořád na hřištích, což mě ohromně těší," říká legendární gólman, jenž se každoročně těší také na debaty s účastníky své školy. „Každopádně fotbal je naštěstí univerzální jazyk, u kterého nezáleží na tom, zda je vám pět nebo čtyřicet."

Stejně jako sportovní fanoušky zajímá i malé fotbalisty Čechova budoucnost. S Chelsea byl spjatý dlouhá léta, jenže teď je u budoucnosti okazník, a tak čelí řadě otázek na téma, co bude dělat dál. "Aktuálně se těším na možnost věnovat se více koníčkům, rodině a možná i cestování, na druhou stranu se znám a je jen otázkou času, kdy mi pracovní výzvy začnou chybět. V klidu se porozhlédnu a uvidíme, jaké možnosti se přede mnou otevřou," prozrazuje svůj nejbližší program Čech

Fotbal pro něj každopádně zůstává "denním chlebem", speciálně se těší až začne česká nejvyšší soutěž a pochopitelně také anglická Premier League. „Bude to další zajímavý fotbalový ročník. Navíc bezprecedentní v dlouhé pauze zapříčiněné světovým šampionátem. Každopádně věřím, že v Anglii už to nebude odskočený souboj Liverpoolu a Manchesteru City. Očekávám, že se k nim více dotáhnou kluby tradiční šestky a bude to vyrovnanější souboj," vyhlíží další ročník anglické nejvyšší soutěže.