Král ve West Hamu nehraje. Snad neskončí zpátky v Rusku, obává se expert

Český fotbalista Alex Král musí do léta řešit zapeklitou situaci. Aktuálně ve West Hamu dostává jen velmi omezený prostor, navíc mu po sezoně končí v klubu z Premier League hostování ze Spartaku Moskva, kde má smlouvu na další dva roky. „Doufám, že se nevrátí do Ruska, protože nejenom politicky, ale i sportovně by to nebylo dobře,“ říká expert Petr Mikolanda v pořadu Premier Class na Sport.cz.

Článek Královi momentálně určitě škodí nedostatek herní praxe. „Bylo vidět, když přijel hrát za národní tým, že to není on, co býval," pozoruje někdejší útočník West Hamu viditelnou změnu na českém reprezentantovi. Jinak má ale pro Krále jen slova chvály. „Je to fantastický kluk, který neuvěřitelně pracuje, i individuálně. Ale šanci, kterou by asi mohl dostat, tak nedostává," mrzí 37letého fotbalového experta. Manažer Kladivářů David Moyes prostě raději sází na jiné hráče. A když se West Hamu daří, nemá tolik důvodů dělat změny. Mikolanda je po druhé transplantaci, ozvala se mu i legenda West Hamu, kde se nadále zajímají o jeho zdraví.Video : Sport.cz „Bude to mít hrozně těžké se prosadit dál a myslím, že od léta ve West Hamu pokračovat nebude," spekuluje Mikolanda, který v aktuálním dílu Premier Class rozebírá i situaci dalších českých fotbalistů v londýnském klubu. Jak má tedy Král postupovat dál, to je otázka. Mikolanda má hlavně jasno v tom, že se jako ideální varianta nejeví návrat do Ruska. Expert v pořadu Premier Class promluvil i o tom, jak fanoušci West Hamu vnímají české hráče. PREMIER CLASS: Může hrát Premier League klidně 8-10 let, říká Mikolanda o SoučkoviVideo : Sport.cz Anglie PREMIER CLASS: Souček v Premier League? Zvládne tam i deset let, tvrdí Mikolanda

