ANTOŠOVA BŘITVA: Čeho je moc, toho je příliš. A v semifinále to vygradovalo, nebylo to fér

Posílám velkou gratulaci nejen do Třince a Hradce Králové k postupu do extraligového finále, ale i českým hokejistkám k opakovanému zisku bronzu z mistrovství světa. Zpátky ale k domácímu play off, které přináší neuvěřitelné zážitky.