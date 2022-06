Lukaku po roce v Chelsea zřejmě zamíří zpět do Interu Milán

Belgický útočník Romelu Lukaku by se měl podle italských a britských médií po roce vrátit z fotbalové Chelsea do Interu Milán. Loni po zisku titulu s Interem přestoupil do Londýna za 115 milionů eur a stal se nejdražší posilou v historii Chelsea, s kterou podepsal smlouvu na pět let. Na Stamford Bridge se mu ale nedařilo.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Romelu Lukaku v reprezentačním dresu Belgie Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Ve 44 soutěžních zápasech dal 15 branek. V anglické lize se trefil osmkrát v 26 utkáních. Do Interu, kde působil dvě sezony, by se měl vrátit na hostování. Za Chelsea nastupoval Lukaku už v letech 2011 až 2014, mezitím hostoval ve West Bromwichi a Evertonu, kam potom přestoupil. V Anglii hrál také za Manchester United. Chelsea si jako novou posilu do útoku vyhlídla Raheema Sterlinga, který má před sebou poslední rok kontraktu v Manchesteru City. Sedmadvacetiletý hráč letos pomohl týmu 13 góly k titulu, který s bohatým klubem získal už počtvrté. Anglie Burnley po sestupu povede Kompany. Vydrova budoucnost je nejasná

