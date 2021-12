MADE IN ENGLAND: Carrick zaslouží poklonu. A Souček odpočinek

Na vzájemnou konfrontaci jsem byl hodně zvědavý. West Ham prožívá skvělou sezonu. V klubu určitě nečekali, že budou v tabulce tak vysoko. Jejich sezona probíhá nad očekávání. Nicméně bitva s Guardiolovou družinou ukázala, že do nejužší špičky nepatří a o titul hrát nemůžou.

Zklamaný Souček po prohře s City: Je to frustrující, ale na tým jsem hrdý

Hodně se řeší produktivita Tomáše Součka. Že není tolik efektivní jako na začátku sezony. Odehrál pětadvacet zápasů od poloviny srpna. V průměru hrál utkání každé čtyři dny. K tomu obří porce cestování. S reprezentací do Belgie a do Ruska, s klubem do Chorvatska, Belgie a Rakouska. Prakticky nedostává žádný odpočinek.