Pouze taktické důvody, vysvětloval Carrick Ronaldovu absenci v základní sestavě

Ronaldo si stihl připsat pouze žlutou kartu v závěru utkání. Po srpnovém příchodu do Manchesteru z Juventusu Turín začal šestatřicetiletý útočník na lavičce teprve podruhé, poprvé se tak stalo na začátku října proti Evertonu.

"Šlo pouze o taktiku. S Cristianem jsem to probral a rozhodli jsme, že to postavíme takto. Víc bych to nedramatizoval," řekl Carrick.