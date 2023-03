MADE IN ENGLAND: Lineker je v Anglii oblíbený, rozhodčí mohl u Casemira přimhouřit oko

„Garyho Linekera se zastala spousta lidí a podpořila ho, reakcí bylo opravdu obrovské množství. Odezva pro něj byla pozitivní. BBC podle mě zareagovala rychle a zbrkle, když ho na víkendové kolo odstavila. Bez něj nemá pořad Match of the Day takovou šťávu, což se o víkendu hned ukázalo.

Téma přistěhovalců se tady v Anglii řeší ve velkém. Četl jsem například, že se tu platí denně snad sedm milionů liber za hotely za lidi, kteří jsou tady ilegálně. To jsou obrovské náklady. Myslím si, že Gary Lineker to nemyslel nějak zle, spíš chtěl upozornit na nějaký problém. Je smutné, když například umírají lidé při cestě na člunu, protože se někam snaží dostat ilegálně. Ale víc bych se do toho nechtěl plést, v politice se úplně neorientuju.

Nicméně Gary Lineker je v Anglii oblíbeným člověkem. Je upřímný, všechno říká na rovinu, ale nemá špatný úmysl. Je férový a populární, sám ho sleduju na Twitteru, kde teď všem děkoval za podporu a občas tam rozvíří dění nějakou poznámkou. Je docela sranda ho sledovat. BBC si tímhle krokem docela uškodila. Sám se chtěl vrátit, a nakonec by měl pokračovat dál, ale uvidíme, jak ty vztahy budou fungovat.

Casemiro dostal červenou kartu proti Southamptonu. Jestli souhlasím? Je to strašně těžké. Kdybych šel do toho souboje takhle a byl vyloučený, byl bych zklamaný stejně jako Casemiro. On balon trefil, ale tak blbě, že se mu noha svezla a trefila nohu Carlose Alcaraze. Kdyby balon trefil víc zespoda, projel by to a dostal by maximálně žlutou kartu.

Když si zákrok zastavíte nebo se na něj podíváte zpomaleně, vypadá to strašně nebezpečně a mohl mu zlomit nohu. Ale nemyslím si, že by byl Casemiro hráčem, který by chtěl někoho zranit. Předtím v kariéře za Real Madrid neviděl přímo červenou kartu, jen dvě po dvou žlutých, a teď dostal během pár týdnů přímo dvě červené. Není to pro něj příjemné, ale myslím, že nedělní vyloučení bylo nešťastnou náhodou. Rozhodčí si červenou stoprocentně obhájí, ale mohl přimhouřit oko. Myslím, že některý jiný by mu dal třeba jen žlutou.

10:11. To není skóre, ale poměr sil na hřišti. Anthony Taylor poslal předčasně do sprch Casemira, pro něhož je to už druhá červená v PL v sezóně. Velký problém pro United.

Nicméně se teď hráči chrání. Platí to i v Premier League, a je to dobře. Hráči si musí dávat pozor, jak chodí do soubojů. Na druhou stranu je potřeba pamatovat, že se pořád hraje fotbal, ke kontaktům bude vždycky docházet. Videem a kontrolou VARu se všechno změnilo, všichni musejí být víc obezřetní.

Manchester pak se Southamptonem remizoval. Červená karta zápas vždy ovlivní, United budou rádi za bod. Řekl bych, že spíš než bodová ztráta je bude mrzet, že přijdou o Casemira v několika dalších zápasech. Uvidíme, jaký dostane trest.

Arsenal od porážky s Manchesterem City vyhrál všechna utkání v Premier League, mentálně je obrovsky silný. Trenér Arteta pracuje s hráči i po psychické stránce, ti si věří, umí zápasy rozhodnout i úplně na konci. Jsou taky dobře fyzicky připravení. Na Fulhamu ale dominovali už v prvním poločase, který mohl skončit klidně 6:0. Druhý poločas si už pohlídali.

Ze standardky už to Arsenalu vyšlo bez jakýchkoli přečinů proti pravidlům. Skóre po rohu Trossarda otevřel Gabriel Magalhaes.

Leandro Trossard předvedl asi nejlepší výkon za Arsenal, připravil všechny tři góly. Je skvělý, mně se líbil už v Brightonu. On sám cítil, že má vyšší kvalitu na to, aby se mohl posunout do top klubu. Chtěl jít pryč, trochu si přestup vytrucoval. Do Arsenalu zapadl tak, jak tým potřeboval. Potvrzuje svou kvalitu, může být důležitou postavou v závěru sezony.

Ale na Arsenalu se mi líbí, že nemá jednoho hráče, který dává góly. Máte tam Martinelliho, Saku, Trossarda, Ödegaarda, Nketiaha, který je ale teď zraněný. Zálohu řídí Xhaka. Tým je dobře složený, každý ví, co má na hřišti dělat a proč na něm je.

Gólostroj kanonýrů se rozjíždí naplno! Asistoval opět Trossard, tentokrát posadil bochánek na hlavu Gabriela Martinelliho.