MADE IN ENGLAND: Noví angličtí šampioni? Neznají limity

„Zápas na Etihad Stadium, to byl příběh jako prase ještě před úvodním hvizdem. Trenérem Aston Villy je Steven Gerrard, bývalý kapitán a hvězda Liverpoolu. A v jeho týmu je Philippe Coutinho, jenž šest let prožil v Liverpoolu a letos v zimě přišel do Aston Villy. Přicestovali na Manchester s čistou hlavou, protože byli zachráněni. A chtěli pomoci Liverpoolu. Když dal Coutinho v devětašedesáté minutě na 0:2, nemohlo to být symboličtější.

Dlouho jsem přemýšlel, co asi trenér Guardiola říká hráčům před zápasem. Určitě nepotřebovali speciální motivaci. Ale tentokrát asi byl v hlavní roli Fernandinho, který v sedmatřiceti hrál za Citizens poslední zápas. Devátou sezonu určitě nechtěl končit s prázdnou. O pár dnů dříve ztratili v semifinále naději na vítězství v Lize mistrů, nezvládli Ligový pohár ani FA Cup. Premier League byla jediná šance, jak získat trofej.

Bylo neuvěřitelné vidět doslova brutální nervozitu na hráčích takového kalibru, které má v kádru Guardiola. Za celý první poločas si nevytvořili jedinou příležitost. A když dal Coutinho druhý gól Aston Villy, bylo na domácích vidět, jak mají hlavy dole. Ta nervozita gradovala.

Možná si řeknete, jak je možné, že hvězdy takového kalibru znejistí a propadnou nervozitě. Nicméně hrozba sezony bez trofeje, to je pro takový klub velký strašák. A k tomu se přidávají diváci. Hráči určitě vnímali reakce fanoušků, kteří měli hlavy v dlaních. Tíha okamžiku je drtila.

Vyzdvihnout si zaslouží Kevin de Bruyne. Z jeho řeči těla bylo patrné, že pořád věří. Neustále burcoval spoluhráče. Přiznávám, že jsem o Manchesteru pochyboval. A asi jsem nebyl sám.

Fotbalový pořad Sport.cz PŘÍMÁK, jehož hostem byl kouč Josef CsaplárVideo : Sport.cz

Vím, že je to zbytečné, ale absolutní kredit zaslouží Guardiola. Nasadil Sterlinga, o jehož budoucnosti a možném odchodu ze Citizens se hodně hovoří. Nebál se nasadit ani Gündogana, který přitom dostal od klubu svolení jednat o přestupu, pokud dostane zajímavou nabídku. Kluci, co jsou na odchodu, vlastně zajistí klubu titul.

Když Gündogan vstřelil gól, chytli se fanoušci. A to Manchesteru hodně pomohlo. Doslova Aston Villu rozšmelcovali. Šlo o ukázku skutečných šampionů. Myslím, že největším z nich byl už zmiňovaný De Bruyne. Představuje určitý faktor X. Liverpool má Salaha, Manchester City belgického záložníka. Kdyby se hrálo dvě stě minut, on by tým stejně táhnul.

Když jsem viděl Guardiolu brečet, šlo o zážitek i pro mě u obrazovky. Prožili neskutečně těžkou sezonu. V Lize mistrů byli minutu od postupu do finále, ale ztratili to. A v Premier League uhráli třiadevadesát bodů. To je neskutečné. Jeho hráči neznají limity.