Manchester City

Gündogan dal v 19. a 27. minutě téměř totožné branky. V obou případech se německý záložník prosadil přízemní střelou z hranice vápna, nejprve do pravého dolního a poté do levého dolního rohu. Na obě branky mu přihrál Mahriz.

"Kdyby dal Gundo gól, všichni by řekli: Ok, hattrick, paráda. Ale byl určený střelec. A za stavu 2:0 je to prostě byznys, ne něco, nad čím můžeme mávnout rukou," prohlásil Guardiola.