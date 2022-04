Manchester United si pojistil oporu, Fernandes prodloužil smlouvu do roku 2026

Fernandes přestoupil na Old Trafford v lednu 2020 ze Sportingu Lisabon a okamžitě se stal klíčovým hráčem United. Sedmadvacetiletý kreativní záložník odehrál za "Rudé ďábly" 117 soutěžních utkání, ve kterých nastřílel 49 gólů a dalších 39 připravil. Od příchodu do klubu je suverénně nejlepším střelcem i nahrávačem týmu.

"I po dvou letech v klubu je to stále neuvěřitelný pocit, vyběhnout k zápasu na Old Trafford a slyšet fanoušky skandovat moje jméno. Je to splněný sen, s týmem toho ale chci dosáhnout ještě mnohem víc," uvedl Fernandes, jenž navzdory osobním úspěchům stále čeká v Manchesteru na zisk první trofeje.