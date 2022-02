Náhradník hrdinou Liverpoolu. Klopp si dovolil sentimentální rozhodnutí a slavil trofej

„Je to šílené. Prostě šílené," zalykal se radostí Kelleher v rozhovoru pro Sky Sports, když si vychutnal ovace zaplněného stadionu Wembley, kde se velkolepé finále odehrálo.

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp zvažoval, že pošle mezi tyče do bitvy o trofej klubovou jedničku Alissona, ale nakonec se rozhodl pro mladého borce. „I v profesionálním fotbale by měl být prostor pro určitý sentiment. Caoimhin je mladý kluk. Jsem trenér a současně lidská bytost. A při rozhodování vyhrála lidská bytost. On si šanci zasloužil," vysvětloval Klopp později, proč zariskoval.