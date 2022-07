Osobní záležitosti! Kouč United vyvrací spekulace o odchodu absentujícího Ronalda. Kde ho vidí bookmakeři?

Dostal volno, takže spekulace jen zesílily. "Není s námi kvůli osobním záležitostem. V nové sezoně s Cristianem počítáme, tak to prostě je. Těším se na spolupráci s ním," řekl novinářům Ten Hag, jenž k United zamířil po angažmá v Ajaxu Amsterdam.

Ronaldo se loni v srpnu vrátil na Old Trafford po 12 letech, ale sezona se manchesterskému týmu vůbec nepovedla. United nezískali trofej a v anglické lize skončili až na šestém místě, takže si v následujícím ročníku místo prestižní Ligy mistrů zahrají pouze Evropskou ligu. Podle médií pětinásobný držitel Zlatého míče požádal vedení klubu o svolení k odchodu.

"Nic takového mi neřekl, dozvěděl jsem se to z médií. Co na to můžu říct? Cristiano není na prodej. Je součástí našich plánů a společně chceme uspět," prohlásil Ten Hag. Jeho svěřenci se z Thajska přesunou na další část přípravy do Austrálie, ale ani tam není Ronaldova účast jistá.

"S Cristianem jsem mluvil. Obsah našeho rozhovoru zůstane pouze mezi námi. Mohu ale potvrdit, že jsme si opravdu dobře popovídali," dodal dvaapadesátiletý kouč.

Opustí Cristiano Ronaldo Old Trafford...?

Podle spekulací médií k potenciálním zájemcům o bývalého útočníka Realu Madrid patří jiný anglický klub Chelsea, Bayern Mnichov či Neapol. Údajně také proběhl kontakt Ronaldova agenta Jorgeho Mendese se zástupci Paris St. Germain, kde působí elitní ofenzivní trio Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar.

Podle novin The Times je Ronaldova žádost o odchod motivována touhou hrát až do konce kariéry každou sezonu v Lize mistrů. Od roku 2003, kdy odešel ze Sportingu Lisabon a poprvé zamířil do Manchesteru United, táhne portugalský kanonýr sérii 19 sezon s nepřetržitou účastí v nejprestižnější evropské klubové soutěži. Proto by chtěl nyní přestoupit, pokud za něj klub obdrží během přestupního období adekvátní nabídku, uvedl portál Sky Sports.

Podle jeho blízkých přátel má mistr Evropy z roku 2016 stále nejvyšší sympatie a respekt směrem k United, ale rád by změnil prostředí i kvůli jeho mladé rodině, která má za sebou náročné období. V dubnu Ronaldovi a jeho partnerce Georgine Rodriguezové zemřelo při porodu jedno z dvojčat.

