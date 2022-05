Předtím slavil kulatiny triumfy, teď v saku. Legendárnímu Čechovi je 40

Na vrchol se drápal postupně, volil správné zastávky. Z Letné zamířil do Rennes, odtamtud do Chelsea, kde vydržel jedenáct let. Končil v Arsenalu. Výčet jeho úspěchů by popsal celou stranu. Namátkou: čtyři tituly v Premier League, pět v FA Cupu, zmíněný triumf v Lize mistrů, následně i v Evropské lize. Jen za Chelsea vychytal přes dvě stě nul.