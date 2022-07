Pudil bude po konci profesionální kariéry hrát devátou anglickou ligu

"Daniel se tady s rodinou usadil a chtěl se zapojit do dění v nějakém místním klubu. Víme, že je velmi zaneprázděný a že i o víkendech má spoustu povinností, ale mohl by nastoupit už 7. srpna v FA Cupu proti Bury," řekl serveru The Star trenér Craig Denton. "Jako kouč jsem naprosto nadšený, že mám v týmu hráče takových kvalit. I v kabině už to má velký ohlas," dodal.