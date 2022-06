MADE IN ENGLAND: Petra v Chelsea se chtěl možná někdo zbavit. Má dobré jméno, věřím, že nouzi o nabídky mít nebude

Četl jsem v anglický médiích, že v klubu panoval spor ohledně Lukakua. Petr chtěl, aby zůstal. Myslel, že by jim ještě pomohl. Ale vedení a trenér Tuchel ho za pro mě směšných podmínek poslali na hostování do Interu Milán.

V Chelsea se bude vše po příchodu nových majitelů měnit, je to tam všelijaké. Sám jsem zvědavý, co se tam bude dít, jaké další změny přijdou. Chelsea určitě bude chtít bojovat o nejvyšší příčky, ale nejsem si jistý, že rychle dotáhnou Liverpool a Manchester City. Je otázkou, jak se tam bude chtít novým hráčům, protože ti budou dění v klubu zvenčí vnímat.

Petr byl ve vedení Chelsea tři roky. Myslím, že přechod z role hráče do funkcionářské pozice pro něj byl jednoduchý, řekl bych, že byl takový plynulý. Petr je inteligentní člověk, umí hodně jazyků, to se o něm ví, a já ho tak také poznal například během reprezentačních srazů.

On je hodný, snažil se to řešit s chladnou hlavou, věci vysvětlovat, ale ono to není jednoduché, když proti vám stojí třeba tisíc naštvaných fandů. Svůj konec mohl mít delší dobu v hlavě, přeci jen vše, co se na jaře v Chelsea dělo, se na vás může promítnout.