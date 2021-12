Ronaldo překonal další střelecký milník, na českou legendu mu schází dvacet gólů

"Co na to říct? Je to neuvěřitelné," vysekl Ronaldovi poklonu spoluhráč z klubu i národního týmu Bruno Fernandes, jenž proti Arsenalu vstřelil úvodní gól Rudých ďáblů. "Dokazuje každý zápas, každý rok, každou sezonu, že chce být nejlepší. Nepotřebuje žádnou další motivaci. Ví, jak na to," dodal kreativní záložník, který ve čtvrtek oslavil stý start za United.