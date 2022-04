Ruka? Souček si byl gólem jistý

Souček se v 74. minutě po centru ze standardní situace chystal hlavičkovat, příliš nízko letící míč ale nakonec pohotově nasměroval do sítě ramenem.

"Viděl jsem, že míč letí na mě, chtěl jsem skórovat. Manu (Manuel Lanzin) skvěle odcentroval a trefilo mě to do ramene. Věděl jsem, že nešlo o ruku, takže to bude gól. Měl jsem z vyrovnání radost. Okamžitě jsem vzal míč, protože jsem chtěl vyhrát, ale další branku už se nám přidat nepodařilo," uvedl sedmadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu.