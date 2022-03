Švýcarský miliardář Wyss zvažuje, že koupí od Abramoviče Chelsea

"Zatím si říká o moc peněz. Chelsea ho stála dvě miliardy liber, ale momentálně klub nemá peníze. To znamená, že kdo do toho obchodu půjde, bude jen kompenzovat Abramovičovy ztráty," uvedl Wyss, jehož majetek je odhadován na zhruba šest miliard dolarů (138 miliard korun). Podle svých slov by nechtěl klub koupit sám, ale jedině "s šesti až sedmi dalšími investory".