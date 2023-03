Ten Hag o debaklu United: Druhá půle byla neprofesionální

"Rudí ďáblové" prohráli o sedm gólů počtvrté v historii a poprvé od duelu s Wolverhamptonem v prosinci 1931. Liverpool se ujal vedení v závěru úvodního dějství zásluhou Codyho Gakpa. Po změně stran se opět prosadil nizozemský reprezentant, dvakrát skórovali i Darwin Núňez a Muhammad Salah. V závěru stanovil konečný výsledek střídající Roberto Firmino.

"Můžete prohrát, ale ne takovým způsobem jako my ve druhé půli. V první jsme hráli velice slušně. Vytvořili jsme si lepší šance a pak jsme se dopustili organizační chyby. Druhá půle byla neprofesionální. Nemůže se to stát a musíme si o tom promluvit. Nebyli jsme to my, náš standard. Nehráli jsme jako tým," citoval Ten Haga klubový web.

Debakl ho naštval i překvapil. "V posledních týdnech a měsících jsem viděl tým s opravdovou vítěznou morálkou. Ve druhé půli jsme ji ale vůbec neměli. Nebylo to o jednom nebo dvou hráčích, ale o celém týmu. Bylo tam jedenáct individualit, které úplně ztratily hlavu. To je neprofesionální a nehodné Manchesteru United," zlobil se třiapadesátiletý Nizozemec.

"Každá porážka je hrozná, ale ještě horší je od Liverpoolu. Zklamali jsme fanoušky, to je na tom to nejhorší. Pro ty, kteří zůstali až do konce, to bylo těžké a musíme jim moc poděkovat. Těm, co odešli, se nedivím, protože jsme hráli opravdu špatně," prohlásil Ten Hag, který k týmu přišel loni z Ajaxu Amsterodam.

United před utkáním na Anfieldu prohráli jediný z posledních 22 soutěžních duelů a jedenáctkrát po sobě nenašli přemožitele. V únoru navíc vyřadili ve 2. kole Evropské ligy suverénního lídra španělské ligy Barcelonu a ve finále anglického Ligového poháru zdolali Newcastle, čímž získali první trofej od května 2017.

Foto: Carl Recine, Reuters Fotbalisté Liverpoolu slaví vítězství 7:0 nad Manchesterem United. Útočník Mohamed Salah (zcela vpravo) se stal historicky nejlepším střelcem Reds v Premier League.Foto : Carl Recine, Reuters

"Od té doby to nejsme my. Musíme znovu nalézt ty dobré věci, které jsme předtím dělali, a vrátit se k nim, protože tohle bolí hodně. Je skutečně nepřijatelné, co jsme ve druhé půli předvedli. Neukázali jsme vůbec žádný charakter ani mentalitu," konstatoval obránce Luke Shaw.