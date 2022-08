Trefa alá Schick nastartovala euforii! Aspirant na gól sezony přesto měl důvod ke vzteku

Watford se po sestupu z Premier League řadí mezi aspiranty na okamžitý postup zpět. Po vynikajícím vstupu do nové sezony, v jehož prvním kole se mu povedlo zdolat Sheffield 1:0, došlo k první bodové ztrátě. Ta se urodila na půdě ambiciózního West Bromu, který ani před drtivou převahu nedokázal zvítězit (1:1.). Zápas přesto nabídl několik zásadních momentů.

To ale nemusel být jediný hvězdný moment afrického fotbalisty. Zhruba dvacet minut před koncem zápasu za stavu 1:1 se chopil exekuce pokutového kopu. Na nepsané pravidlo, že faulovaný hráč nemá penaltu zahrávat, ale zřejmě zapomněl, a to se mu vymstilo. Sarrova přízemní střela narazila pouze do nohy brankáře, který svůj kiks z prvního poločasu napravil.