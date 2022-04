Trenér Klopp prodloužil smlouvu s Liverpoolem do roku 2026

"Je tolik slov, kterými bych mohl popsat to, co teď cítím. Cítím potěšení, nadšení, privilegium. Když přišli majitelé s možností prodloužit smlouvu, položil jsem si otázku, zda mám energii ze sebe vydat to, co tohle úžasné místo od osoby v pozici manažera vyžaduje. Zda je pro Liverpool správné, že zůstanu déle," řekl Klopp.

"Nepotřeboval jsem na to příliš dlouho. Miluji to tu a cítím se tu dobře. Je toho tady tolik, co má člověk rád. Věděl jsem to, než jsem sem přišel a teď to vím ještě víc. Jako klub jsme stále svěží a to mě nabíjí energií. Stále se posouváme tím správným směrem. Máme jasno o tom, co chceme a o tom, jak toho dosáhnout," dodal Klopp.