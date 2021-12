Tuchel vyřadil ze sestavy Christensena, čeká, až podepíše novou smlouvu

"Ujistil nás, že se mu v Chelsea líbí a chce zůstat. To samé chci já i vedení klubu. Už ale čekáme na podpis docela dlouho. Snad to dopomůže k co nejrychlejšímu vyřešení celé situace. Teď je to na Andreasovi," komentoval Tuchel, proč Christensena v posledních třech utkáních nechal jen na lavičce.