V United to vře. Ronaldo opustil stadion během zápasu, Ten Hag ho zkritizoval

Pro sedmatřicetiletého Ronalda šlo o první start za United v přípravě. Předtím vynechal turné v Thajsku a Austrálii ve snaze vyjednat si přestup do některého z klubů hrajících Ligu mistrů, do které se "Rudí ďáblové" nedostali.

Proti Vallecanu (1:1) odehrál pětinásobný držitel Zlatého míče prvních 45 minut a poté střídal. V médiích se pak objevily záběry, jak ještě před koncem zápasu se spoluhráčem a krajanem Diogem Dalotem opustil Old Trafford.

"A nebyl to jen Ronaldo, kdo jel domů," řekl posléze Ten Hag nizozemské televizní stanici Viaplay. "Něco takového je však nepřípustné a už jsem to hráčům řekl. Jsme jeden tým, a proto musí zůstat až do konce," dodal.