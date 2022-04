Vydra se trefil po půl roce. Důležitější gól než ten minulý, oddechl si

"Myslím, že bylo dobře vidět, jak velký výkon jsme podali a jak důležité tři body to pro nás byly. Hlavní je konečný výsledek," oddechl si devětadvacetiletý český střelec jediného gólu zápasu na klubovém webu.

"Na začátku byl skvělý míč Dwightyho (McNeila) směrem k Woutovi a pak už to bylo jen na mně. Nebyl to zrovna nejlehčí gól, protože míč už byl za mnou. Byl to ale skvělý pocit skórovat," řekl Vydra.