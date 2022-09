Čtyřiatřicetiletý Willian rozvázal smlouvu v Corinthians v srpnu poté, co si stěžoval, že mu kvůli nevydařeným výkonům fanoušci vyhrožují smrtí. Do mateřského klubu se loni vrátil po 14 letech zahraničních angažmá v Doněcku, Machačkale, Chelsea a Arsenalu. V brazilské reprezentaci do roku 2019 odehrál 70 zápasů.