Wilshere po konci kariéry bude trénovat tým Arsenalu do 18 let

Bývalý anglický fotbalový reprezentant Jack Wilshere se po ukončení profesionální kariéry vrací do Arsenalu, kde bude trénovat tým do 18 let. Londýnský klub o tom informoval na svých webových stránkách.

Článek Třicetiletý Wilshere chce v Arsenalu navázat na svého bývalého trenéra Arsénea Wengera a někdejšího spoluhráče Mikela Artetu, jenž po konci kariéry také začínal u osmnáctky "Kanonýrů" a v současnosti vede A-tým. "Chci, aby moje mužstvo dominovalo v držení míče a snažilo se ho získávat co nejvýše a co nejrychleji. Arséne a další nám tohle vštěpovali už od útlého věku. Když k tomu přidám Mikelovy myšlenky a nápady, je to myslím recept na úspěch," uvedl Wilshere. Itálie Záložník Vidal odchází z Interu Milán do brazilského Flamenga V Arsenalu strávil nejlepší období fotbalového života, výrazně ovlivněného zdravotními problémy. Ve 197 soutěžních utkáních za londýnský celek zaznamenal 14 gólů a 30 asistencí, dvakrát vyhrál Anglický pohár. "Mám zkušenosti z akademie, dostal jsem se z ní do prvního týmu. Hlavně se musím naučit trenérskou práci. Ale když máte ambice a jste hladový, tak vám to usnadní učení," dodal záložník, který naposledy působil v dánském Aarhusu. Ostatní Fotbalový mistr Evropy Nani bude hrát za Melbourne Victory

