Záložník Dele Alli přestoupil z Tottenhamu do Evertonu

"Jsem nadšený, že jsem mohl přestoupit do Evertonu. Je to obrovský klub s velkou fanouškovskou základnou a historií. Už aby to vše začalo, nemůžu se dočkat svého prvního zápasu v jejich dresu. Těším se, až budu moci týmu pomoct a že budu mít šanci pracovat s novým trenérem Frankem Lampardem," řekl rodák z Milton Keynes.