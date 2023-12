GLOSA: Sparta zakončila úspěšný rok symbolicky. Šest vyloučených je ale moc

Záhřeb, Plzeň, Betis Sevilla, Limassol. To všechno jsou skalpy, které během letenského podzimu sehrály klíčovou roli. Možná největší výhra fotbalové Sparty ovšem nečekaně přišla nejspíš až na samotný závěr. V dlouhém oslabení proti Teplicím, desátému celku ligové tabulky. Dva dny po návratu z Kypru předvedla s ohledem na průběh a vývoj utkání mimořádný výkon. Jen už by se měla naučit dohrávat kompletní. O deseti by třeba na jaře v Evropské lize proti Galatasarayi Istanbul sotva uspěla.