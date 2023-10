Priskeho mdlý začátek na Letné? Čech by tolik důvěry nedostal, má jasno bývalý trenér Sparty

I vzhledem k Priskeho povedenému angažmá na Letné, které v minulé sezoně vyústilo v zisk kýženého mistrovského titulu, mají někteří za to, že v Česku jednoduše není vhodný kouč pro Spartu. A že nebýt Jindřicha Trpišovského, takřka neřešitelnou otázku hledání nového trenéra by musela řešit i Slavia. „Každý rok vychováme dvacet profesionálních trenérů. A tady nakonec není žádný, který by mohl trénovat Spartu a Slavii? Buď to školíme blbě, nebo to nedovedu pochopit,“ přisadil si Rada.

„Podle mě je to o tom, dát někomu prostor. Trpišovský sám zmiňoval, že za sebou neměl žádnou fotbalovou kroniku, nikdy nehrál ligu. Ve Slavii mu dali prostor a podívejte se, už je tam pět let,“ přiblížil někdejší reprezentační kouč svůj názor na palčivou problematiku.

Podobně vidí i situaci okolo Priskeho. „Je to kvalitní trenér, ale venku také netrénoval žádný velký klub. Midtjylland a jinak nevím. Klub ho tam dal a nemám nic proti tomu, Spartu zvednul. Ale že by v Česku nebyl trenér pro Slavii a Spartu, kdyby tihle dva odešli? Asi pak bude Slavia a Sparta bez trenérů. Je to divné, máme tu kvalitní trenérské učitele, kteří vzdělávají a vychovávají trenéry. Ale je to pouze o tom, dát někomu prostor,“ zopakoval klíčovou myšlenku Rada.