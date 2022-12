Bývalý reprezentant cupuje možné zemětřesení v kalendáři FIFA

Mistrovství světa každé tři roky

Ano, s nápadem pořádat mužské seniorské MS každé dva roky prezident FIFA Gianni Infantino neuspěl, takže se přiklonil ke kompromisu vůči stávající variantě. Tento formát by se mohl praktikovat až po roce 2030, když už Infantino šéfem FIFA být nemusí.

Komentář Daniela Pudila: „Nechal bych to, jak to je. Mistrovství světa jednou za čtyři roky je ideál. Jasné, že jde o peníze a zvyšování zisků, ale kdyby se hrálo v kratších intervalech, nejposvátnější turnaj by ztrácel svoje kouzlo."

Nový formát MS klubů

O novince plánované od roku 2025 jsme na Sport.cz již informovali. FIFA chce z tradičního turnaje pro sedm klubů (vítězové kontinentálních soutěží doplněni o pořadatelský celek) udělat megalomanský projekt pro 32 týmů. Hrát by se mělo jednou za čtyři roky v létě po sezoně.

Komentář Daniela Pudila: „Nechápu. Hráči, kteří by tam měli být, nebudou mít žádnou dovolenou. Ze zahuštěného programu navíc můžou vyplynout zranění, jako tomu bylo letos na podzim. Dojdete do fáze, kdy jste tak vyždímaný, že nemáte z čeho brát. Do nějakých 27 až 28 let můžete takhle jet sedm či osm sezon v kuse, ale pak vás to doběhne. Podívejte se pár let zpátky. Zvedají se počty týmů na MS i EURO, do toho vznikla Liga národů. Trochu se bojím, aby se fotbal nedostal do fáze, kdy hráči pojedou bez jediného týdne volna."

Sestřih finálového utkání MS Argentina - FrancieVideo : Česká televize

Mundial opět v zimě

Nový letní turnaj ještě více otevírá otázku, zda by se další mistrovství světa nekonalo opět v zimním termínu po vzoru letošního mundialu v Kataru. Hostitel MS 2030 se bude vybírat až v roce 2024 a adeptů je mnoho, takže zatím nelze předjímat, jakou variantu FIFA nakonec zvolí.

Komentář Daniela Pudila: „Byl nezvyk sledovat v prosinci mistrovství světa, ovšem kvalitou fotbalu i počtem gólů to byl jeden z nejlepších šampionátů. Na první pohled se zdá, že se netypický termín osvědčil, ale na definitivní hodnocení bych ještě počkal. Sám jsem zvědavý, jak budou hráči herně, kondičně i mentálně vypadat v dalším pokračování ročníku."

Razantní změna reprezentačních přestávek

FIFA dříve navrhovala hrát všechny kvalifikační zápasy na velké turnaje ve dvou blocích (jeden na jaře, druhý na podzim) a nahradit současný systém dvojzápasových oken rozložených do dvou let. Nejnovější kompromis však počítá se čtyřzápasovým blokem na podzim, který by nahradil dvě kratší pauzy v září a říjnu. Nový formát by přerušil domácí soutěže na dva víkendy a hráčům národních týmů by s největší pravděpodobností ubral jedno cestování.

Jak by mohla vypadat termínová listina? 2023/2024 Sezona, po ní Copa América/EURO, v lednu Africký pohár národů 2024/2025 Sezona, po ní MS klubů (pro 32 týmů) 2025/2026 Sezona, během ní v březnu Světová série FIFA a po ní MS (už pro 48 reprezentací) 2026/2027 Sezona a po ní jednou za čtyři roky volno *Od roku 2025 také na podzim prodloužené reprezentační okno

Komentář Daniela Pudila: „Říkám si, kam až to chce FIFA dotáhnout. Pokud se reprezentační srazy prodlouží, může se stát, že se kluby ‚šprajcnou' a hráče prostě neuvolní. Už takhle je zápasů strašně moc, zvlášť například v Anglii, kde se k lize přidávají dva národní poháry. Deset měsíců jste v zápřahu a jste rádi za jakoukoliv pauzu."

Stále více zápasů pro nejlepší fotbalisty

Komentář Daniela Pudila: „Každý říká, že radši hraje, než trénuje. Ale pokud jste v klubu a vyhráváte, únava taková není. Jenže když se prohrává, všechno se násobí a nemáte prostor vypnout. Pokud chce FIFA po fotbalistech víc a víc, klíčovým hráčům klubů a reprezentací se může stát, že za celý rok nebudou mít žádný odpočinek. Hráči, kteří teď nebyli na mistrovství světa, měli čas na odreagování a regeneraci, zato ti, kteří v Kataru postoupili třeba mezi nejlepších osm, nebudou mít skoro žádné volno."

„Hrával jsem kolem 60 zápasů za sezonu. Pravda, někdy jsem si říkal, že by bylo potřeba si oddychnout. I když jsem v nároďáku nastupoval třeba jen do jednoho z tří duelů, chcete si mentálně odpočinout a vypnout. Jenže reprezentace se neodmítá a možná i s tím FIFA trochu kalkuluje. Třeba se klíčoví hráči s trenérem domluví, že z těch čtyř zápasů budou hrát dva nejdůležitější, a v dalších dvou dostanou šanci jiní."

Přátelské mezikontinentální zápasy

FIFA chce rozšířit možnost vzájemných zápasů reprezentací z různých konfederací, takže by mohly na scénu přijít přátelské turnaje s označením „Světová série FIFA". Hrálo by se v sudých letech v březnu. Jednoho turnaje by se vždy zúčastnily čtyři týmy, šlo by o přípravu před velkými šampionáty.

Co plánuje FIFA v ženském fotbale? Už několik let je přáním zavést u žen MS klubů. Infantino v Kataru zopakoval návrh pořádat mistrovství světa chlapců a dívek do 17 let každý rok. V jednání je přidání čtyř ženských týmů do olympijského turnaje a vyrovnat tak mužský formát se 16 mančafty. FIFA chce v roce 2024 vybrat hostitele pro mistrovství světa žen v roce 2027. Očekává se, že hostitel turnaje v roce 2031 bude vybrán hned v roce 2025.