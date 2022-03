A co když Šilhavý skončí… Budou ze Strahova volat Haškovi do Libanonu?

Hašek na druhé straně připustil, že by šlo o vrchol jeho kariéry. A jelikož se v Čechách nic neutají, padají i jména jeho případných spolupracovníků. Od Lvíčat by do áčka měl povýšit Jan Suchopárek, jenž byl k týmu do 21 let uveden loni po Fouskově nástupu. Hašek také často spolupracoval s Luďkem Klusáčkem, který před pár dny skončil na lavičce Bohemians 1905.