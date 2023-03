Ani rodičům neřekl, že bude v základu. Užívám si to, hlásí spokojeně Jurásek

Ještě to trochu vstřebávám, ale už si spíš užívám. Podařilo se nám porazit Poláky a ještě jsem podal dobrý výkon. Před zápasem jsem nebyl vůbec nervózní. Pomohli hodně kluci v kabině, je tam hodně zkušených borců.

Hodně se před utkáním mluvilo, že byste mohl naskočit v základu. Vnímal jste to?

Už od středy jsem věděl, že budu hrát. Od té doby jsem to nevnímal a neřekl o ani rodičům, abych byl v klidu. Nechal jsem vše co nejvíc stranou.

Asistoval jste na gól Tomáši Čvančarovi, rozjel gólovou akci pro Jana Kuchtu a za vámi hrál Ladislav Krejčí. Co říci ke spolupráci se sparťany?

Tahle rivalita se zde neřeší. Samozřejmě se třeba popíchneme na hotelu, v zápase jsme ale spoluhráči a kamarádi. Rozebrat to můžeme třeba teď.

Ladislav Krejčí zmiňoval, že jste jinak přátelé, co se znají z Brna.

Ano, musel jsem se celkem brzy převlékat. Soupeři faulovali a je pak na rozhodčím, že to nepotrestal žlutou kartou. Bylo to ale hlavně o týmovém výkonu. Máme se od čeho odpíchnout a musíme navázat v dalším utkání.

Takhle dva rychlé góly jsem asi nezažil. Když celý zápas hrajete s náskokem, jde to o dost lépe. Pak nám stačilo hrát poctivě dozadu, což se dařilo. Z tohoto pohledu dobrý výkon.

Tři body jsou jasný cíl. Mužstvo je složené ze zkušených borců, problém s nastavením by neměl být. Všichni si uvědomují, o co se hraje. Poletíme uvolněnější, ale jak se pískne do píšťalky, musíme šlapat stejně jako dnes.