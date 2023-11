Facka před půlí možná pomohla, říká expert. Chválí Douděru, smeká před Součkem

Fotogalerie +12

Nejdříve komplexně, jak se vám líbilo představení národního týmu?

Má to dvě stránky. Z pohledu výsledku jsme uhráli cenný bod, odřízli Poláky, kteří už nemají šanci postoupit. První půle opatrná, úvodních pět minut bylo z naší strany aktivních, postupně jsem slezli do středního a hlubokého bloku. Co jsem viděl zápasy Polska ve skupině, tak s něčím takovým měli obrovský problém. Od nás však chyběla hlavně odvaha, jen jsme nakopávali míče a útočníci to měli strašně složité. Pořád byli jen v soubojích, v nichž jsou stopeři Polska hodně silní. Domácí zlobili hlavně přes Zalewského, který dělal Coufalovi velký problém. Inkasovaný gól nám paradoxně možná pomohl, že jsme před poločasem dostali facku.

Možná ano, krátce po přestávce se podařilo vyrovnat.

Opět se nám povedl vstup do poločasu. Bylo vidět, že pro Poláky bod nic neřešil, tlačili se dopředu a nám se tím otevíraly prostory. Zároveň jsme aspoň trochu začali kombinovat zezadu, nakonec se z utkání dalo vytěžit víc než bod a kluci mohli už slavit postup. Takže zápas má dvě roviny a klobouk dolů například před Tomášem Součkem.

Za to, jak ani po zranění neopustil hřiště?

Je neuvěřitelné, co za výkony odevzdává v národním týmu. Táhne nás za postupem hlavně on, proti Polsku byl podle mě opět nejlepší na hřišti. A jak říkáte, nesleze z něj ani v případě zranění hlavy. Jen dobře, že máme v kádru takového lídra.

Pojďme i na další jednotlivce, překvapilo vás nasazení Davida Zimy, jenž v Turíně moc nenastupuje, do základní sestavy?

Trenér to má vždy složité, Jarda Šilhavý trochu zariskoval, i nasazením Davida Douděry na levý kraj. Kdyby výsledek dopadl špatně, asi by to schytal ze všech stran. Davida Zimu jsem v minulosti vytáhl předčasně do jednadvacítky. Je to šílený introvert. Vůbec si tlak nepřipouští a je vidět, že po zranění přijel z klubu připravený, i když třeba tolik nehraje. Podal dobrý výkon. Má strašnou výhodu, že je rychlý. Vše mohl vyšperkovat postupovým gólem, měl to na kopačce, jen netrefil odkrytou branku.

A zmíněný Douděra na netradičním postu si vedl jak?

Musím říct, že jsem ho zleva snad hrát ještě neviděl. Také jsem ho měl v mládežnických reprezentacích, býval vždy lepší do ofenzivy a směrem dozadu měl rezervy. Musím ho pochválit, jak za poslední dobu ve Slavii vyzrál a zesílil. Stejně jako Zima patřil k nejlepším našim hráčům, tyto dva tahy nakonec trenérům vyšly, oba kluci mužstvo podrželi.

Našel byste naopak někoho, kdo zaostal za očekáváním?

Těžko říct, šlo o týmový výkon. Jde o způsob hry, třeba útočníci, kteří nebyli tolik vidět, to však měli zejména v první půli strašně složité. Míče jim létaly do hlavičkových soubojů a Poláci měli vzadu věže kolem 190 centimetrů. Z celkového pohledu šlo o bojovný kolektivní výkon. Samozřejmě, pokud bychom chtěli uspět třeba na Euru, tak to asi na top týmy stačit nebude. Teď však jde hlavně o poslední krok směrem na Euro.

Do zápasu nakonec vůbec nezasáhli křídelníci Vasil Kušej a Václav Černý. Překvapilo vás to?

Nabízelo se je tam dát v závěru, kdy jsme měli hodně protiútoků, na druhou stranu trenéři možná měli strach ze standardních situací. Poláci dostřídávali vysokými hráči, proto jsme nechali na hřišti kluky, kteří jsou více do soubojů. Osobně jsem ale čekal Černého i Kušeje v základní sestavě, oba mají formu. Černý táhl tým na minulých srazech, Kušej si nominaci jednoznačně zasloužil. Vzhledem k průběhu utkání však spíše padla volba na více soubojové hráče.

Mohou podle vás naskočit v pondělí, kdy Češi budou hrát pravděpodobně do zataženější moldavské obrany?

Jak říkám, jejich nasazení do základu, už jsem si dokázal představit v pátek. Máme za sebou náročné utkání, nějaké změny v sestavě pravděpodobně budou. Černý i Kušej mají sportovní formu, aby národnímu týmu pomohli.

Co čekat od Moldavanů, kteří mají nakonec jedinečnou možnost dostat se na Euro?