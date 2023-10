Postupová EUROmatematika: Sedm bodů, jinak nejistota. Rozhodne těžký listopad

Česku zbývají do konce kvalifikaci tři duely – v neděli doma s Faerskými ostrovy, v listopadu v Polsku a na závěr doma s Moldavskem. Ve skupině spadli aktuálně na třetí nepostupové místo, ale stále mají o zápas méně než druhé Polsko a první Albánie, naopak stejně bodů i utkání jako čtvrté Moldavsko. Co Češi potřebují?

Nemá cenu zabíhat do extrémních detailů, sedm bodů by také mělo s největší pravděpodobností stačit k přímému postupu na šampionát, které uspořádá v příštím roce Německo.

Jen v případě, že by Češi porazili Faerské ostrovy a Polsko a remizovali s Moldavskem, mohou mít stejně bodů jako poslední zmíněný soupeř. Vzájemné zápasy by byly nerozhodné (v Moldavsku remíza 0:0) a přišlo by na řadu skóre. Tady by měla mít parta kolem kapitána Tomáše Součka navrch, byť nic není vyloučeno.