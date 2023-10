Jak na Faery? Změny v sestavě budou, možný je návrat k úspěšnému rozestavení

Optimální výkon při čtvrteční prohře 0:3 nepodal snad nikdo. Jenže obměnu velké části základní jedenáctky rozhodně čekat nelze, možná by to ani nebylo ku prospěchu věci. Rozhodující bude, zda nedojde ke změně rozestavení. Proti Albánii vyrukoval český tým s formací 3-4-3, nabízí se však varianta, která slavila úspěch na Faerských ostrovech, tedy 4-2-3-1.

„Pohráváme si s vícero způsoby hry, vše bereme v potaz. Logicky neřeknu, pro jakou variantu jsme se rozhodli, ale věřím, že bude správná,“ mlžil v sobotu Šilhavý. Dá se předpokládat, že místo mají jisté Vladimír Coufal a kapitán Tomáš Souček, možná i David Jurásek. Bude zajímavé sledovat, zda proti papírovému outsiderovi dostane šanci mladý stoper Martin Vitík, tato varianta by se spíše nabízela ve formaci se třemi stopery.

Rozhodně není vyloučeno, že obrana nastoupí ve stejném složení jako při venkovním utkání, tedy Coufal-Holeš-Krejčí-Jurásek. V záloze by pak měl Součka doplnit jeden z bratří Sadílků. No a v útoku?

„Rozhodně chystáme změny a doufám, že to povede k vytváření šancí a dáme nějaké góly. Pokora a respekt je namístě, nikdo vám nedá nic zadarmo. Nemůžeme si myslet, že přijedou jak beránek, hrají jednoduše a účelně, jsou to chasníci, mají silné standardní situace. Víme, proti komu jdeme hrát,“ popisoval Šilhavý den před výkopem.

Ofenzivní část sestavy jistě dozná obměny. Na Faerských ostrovech hráli na křídlech Václav Černý s Václavem Jurečkou, uprostřed Adam Hložek a na hrotu Jan Kuchta. Právě nasazení Hložka od první minuty se dá očekávat a dále místo Jurečky Ondřeje Lingra, což by Hložka posunulo na křídlo. Kuchtu by pak mohl nahradit Tomáš Čvančara.

Pokud Šilhavý a jeho tým zůstanou u formace s ofenzivním trojzubcem, je možností ještě více, i když například pozice Václava Černého, střelce dvou branek na Faerských ostrovech, by měla být pevnější. Důležité bude najít systém, jak proniknout do zavřené obrany soupeře a ideálně rozhodnout už v prvním poločase.

„Hráli jsme se s nimi dvakrát za poslední rok a oba zápasy se nám povedly velmi dobře. Výsledkově i herně. Věříme, že budeme podobně na míči, ale je potřeba si vytvořit šance. Bude to hodně o prvním gólu. Ukázali v minulosti kvalitu, porazili třeba Turecko. Ale věřím, že budeme dominantní,“ předjímá kapitán Tomáš Souček. A co v bráně? Snad jen změna za Aleše Mandouse přichází v úvahu, ale Jiří Pavlenka by si pozici jedničky mohl udržet.