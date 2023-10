Jednou nohou na Euru! Albánci děkují bohu, trenérovi i fanouškům

„Bylo to jako finále. Naštěstí jsme vyhráli. Měli bychom to pořádně oslavit. Odehráli jsme 97 minut velmi dobrého zápasu. Chci poděkovat trenérovi Sylvinhovi a dalším trenérům za to, že mě podporovali od prvního dne. Jsem jim za všechno vděčný,“ rozplýval se Jasir Asani, jenž už v 9. minutě dalekonosnou střelou na bližší tyč rozesmutnil český tým.