Jurečka, Hložek, Kuchta, Černý. Šilhavý může proti Faeřanům vymyslet sestavu se všemi

Slávistický univerzál Václav Jurečka prožil z osobního pohledu famózní nadstavbovou část ligy, v pěti zápasech nasázel dvanáct gólů. „Co víc by měl hráč udělat, aby se v reprezentaci dostal do základní sestavy?" přemýšlí zkušený kouč Vlastimil Palička. „Měl by v ní být," má jasno osmašedesátiletý odborník. Jurečka může nabídnout variabilitu, v ofenzivě může nastoupit prakticky na jakémkoliv postu v jakémkoliv rozestavení.

Jak Jurečku, Hložka, Kuchtu a Černého dostat najednou na hřiště? Šilhavý v posledních zápasech vsadil na formaci se třemi stopery a dvěma halvbeky (wingbeky). V tomto herním schématu by se všem čtyřem hledalo těžko místo, proti Faerským ostrovům by ale Šilhavý mohl využít jen dva stopery, Vladimíra Coufala a Davida Juráska by stáhnul na pozici klasických krajních obránců. „Je to reálné," přikyvuje Palička.