Mezera v registračním systému pro zájemce o lístky na EURO? FAČR se brání

Stačí zadat jen pár údajů. Pokud chcete vyrazit na zápas českých fotbalistů na letním EURO, v registračním systému na prodej vstupenek na webu Fotbalové asociace vyplníte jméno a příjmení, e-mailovou adresu a kraj, z kterého do Německa vyjedete. Je to jednoduchý, a jak ukazují informace Sport.cz, i potenciálně zneužitelný systém. FAČR se hájí, že má nastavené obranné mechanismy. Dalším sítem by měl být portál UEFA.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Registrační systém pro zájemce o vstupenky na EURO je na webu FAČR otevřený do středečního večera, pak se nejspíš bude ze zájemců losovat.

Článek Fotbalový svátek se blíží. Češi načnou mistrovství Evropy 18. června 2024 proti Portugalsku, možná i s hvězdným Cristianem Ronaldem. Navíc v Lipsku, jen zhruba 150 kilometrů od hranic. I proto EURO tolik láká. Fotbalová asociace v neděli se zpožděním způsobeným hackerským útokem spustila registrační systém pro zájemce o vstupenky. Kromě jména a příjmení stačí naťukat e-mailovou adresu (váš kraj v tomto případě není až tak podstatný, slouží pro plánování vlakových speciálů), což je na první pohled lehce zneužitelný moment. Co když se někdo zaregistruje z více adres, aby zvýšil svoje šance? Může jít o běžné fanoušky i třeba překupníky. Podle informací Sport.cz se to běžně děje. EURO Češi jedou do Německa. Kompletní informace o vstupenkách na EURO 2024 „Duplicitní žádosti při registraci zájmu o vstupenky ze systému mažeme,“ napsal Sport.cz mluvčí reprezentace Petr Šedivý. A ještě jeden detail: IT oddělení FAČR kontroluje i to, z kterých IP adres registrace přicházejí. Například Slováci posílají zájemce o lístky rovnou na speciální portál UEFA, kde je kontrola osobních údajů přísnější. Zadává se tam i třeba číslo občanky. A Německo? Přednost při koupi vstupenek mají členové reprezentačního fanklubu, kterých je 55 tisíc. Bylo možné se zapojit i do předprodejů registrací, stály pět eur na žadatele. Částka pokrývá výhradně náklady na proces registrace a zpracování a vzhledem k očekávané vysoké poptávce zajišťuje, že za každou žádostí stojí skutečný fanoušek. EURO Problém pro fanoušky, web FAČR čelí celý večer hackerskému útoku Propracovaný systém mají i některé české kluby, kde se ke vstupenkám na velké zápasy legálně nedostanete jinak než přes unikátní číslo fanouška, čímž se pravděpodobnost čachrů minimalizuje. Registrace na webu FAČR skončí úderem středeční 22. hodiny. Dá se čekat, že zájem výrazně převýší nabídku (FAČR má k dispozici 10 tisíc vstupenek na každý český zápas) a o vstupenky se bude losovat. „Loterie bude probíhat elektronicky a bude ji dozorovat notář,“ upřesnil Šedivý. Pro úplnost: vylosovaní šťastlivci ve čtvrtek a pátek dostanou od FAČR unikátní kód UEFA, který můžou na zmíněném vstupenkovém portálu použít do 15. prosince. Právě tady dojde na přísnější kontrolu osobních údajů. Jeden zájemce si může koupit maximálně čtyři lístky. Prodávají se ve čtyřech cenových relacích od 30 eur (730 korun) do 200 eur (4870 korun). Na portálu UEFA se pro neúspěšné žadatele o vstupenky uskuteční ještě druhé kolo prodeje. EURO Češi jedou do Německa. Kompletní informace o vstupenkách na EURO 2024