Němeček: Neúčast na MS bude mít dlouhodobé dopady... Ivan Hašek by byl dobrým trenérem nároďáku

Bývalý fotbalista Sparty a reprezentace Václav Němeček se v pořadu Přímák, který se na Sport.cz věnuje pravidelně aktuálnímu dění ve fotbale, vyjadřuje ke spekulacím ohledně možné změny trenéra v národním týmu. Ten se po porážce v play off MS ve Švédsku (0:1 po prodloužení) opět nedostal na mistrovství světa. „Jardu (Šilhavého) znám dobře, je to dobrej chlap. A je to trenér nároďáku, mužstva, které nepostoupilo. Pokud se nepostoupí, tak je to neúspěch,“ nabízí svůj pohled Němeček. Ten se netají svými názory na případnou změnu trenéra české reprezentace. Koho by si dovedl na lavičce národního týmu představit? To prozradil v pořadu Přímák.

Němeček o Šilhavém: V klubu majitel vymění trenéra, myslím, že se to stane i v nároďákuVideo : Sport.cz

Článek Poté, co se Češi opět nedostali na světový šampionát, Němeček naznačuje, že na lavičku národního týmu usedne nová tvář. „První, co se řeší v klubu, že majitel vymění kouče. A myslím, že k tomu to bude směřovat i v nároďáku," říká bez vytáček. Na přetřes přišlo i jméno trenéra Ivana Haška, o němž se v zákulisí mluví jako o možném nástupci Jaroslava Šilhavého, kterému po sezoně končí smlouva. Němeček o Haškovi: Ivan je dobrý typ na trenéra nároďákuVideo : Sport.cz „Myslím, že zrovna Ivan je dobrý typ na trenéra nároďáku," přiznává Němeček v pořadu Sport.cz s názvem Přímák. Reprezentace PŘÍMÁK: Pro spoustu fanoušků bylo překvapením, že jsme jen nebránili, myslí si Němeček

