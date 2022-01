Olympijská nominace je degradací extraligy, tvrdí Hadamczik

Do výběru Pešána a generálního manažera Petra Nedvěda se vešli jen čtyři hráči z extraligy, a to David Krejčí, Michal Řepík, Vladimír Sobotka a Tomáš Kundrátek. „Říkáme, že česká liga je kvalitní, ale vezmeme z ní jen čtyři hráče. Navíc stabilní a zkušené. Dáváme najevo, že všichni musí jít hrát do zahraničí, jinak nemohou být nominovaní. Přijde mi to jako degradace extraligy," vypouští ostrá slova Hadamczik.

Tomu v nominaci chybí zejména 21letý útočník Matěj Blümel. „V Pardubicích patří k nejlepším a v národním týmu nikdy nezklamal. Ivan Hlinka taky vzal na olympijské hry v Naganu tehdy stejně starého Milana Hejduka z Pardubic. Teď mohl mladý Blümel určitě také jet," myslí si bývalý trenér reprezentace, který v roce 2012 jako poslední dovedl národní tým na velké akci k medaili.

Tomáš Vlasák, majitel zlatého hattricku a sportovní manažer hokejové Plzně, se zase podivuje nad výběrem Ronalda Knota a Tomáše Kundrátka. „Překvapili mě ve výběru, protože letos nebyli ani jednou na turnaji Euro Hockey Tour. Méďa (Petr Nedvěd) ale určitě hráče pozorně sledoval, takže o nominaci musí být přesvědčen. Snad měl šťastnou ruku," doufá Vlasák.

Foto: Milan Podpera, www.hcskoda.cz Tomáš Vlasák na střídačce hokejistů Plzně.Foto : Milan Podpera, www.hcskoda.cz

Chybí Gulaš

Oba experti se shodli, že ve výběru čekali 36letého útočníka Českých Budějovic Milana Gulaše. „Rozplývali jsme se, jak to Gulašovi klape ve dvojici s Honzou Kovářem. Na Channel One Cupu dal tři góly, ale v nominaci taky chybí. To je divné," říká Hadamczik a Vlasák přikyvuje. „Jako jediní dokázali pravidelně sbírat body. Překvapilo mě, že se Milan do výběru nevešel," přiznává.