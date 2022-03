Prožije Šilhavý ve Walesu derniéru u reprezentace? Podle Kopeckého by měl skončit, Blažek by se ho nebál podržet

Bude přátelské utkání ve Walesu pro trenéra Jaroslava Šilhavého derniérou u fotbalového národního týmu? Možná ano. Ačkoliv má realizační tým smlouvy až do července, tudíž by měl reprezentaci vést i v červnových duelech Ligy národů, o Šilhavého budoucnosti by se mělo rozhodnout už během dubna. Co říkají nestranní experti? Protřelý kouč Ivan Kopecký soudí, že Šilhavý by měl skončit, bývalý výborný brankář Jaromír Blažek by se nebál jeho setrvání.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Kvalifikace úspěchem neskončila, Češi se na mistrovství světa po šestnácti letech nepředstaví. A tak se logicky přetřásá pozice nejzodpovědnější figury. Sám kouč Šilhavý nechtěl po porážce v baráži od Švédů situaci jakkoliv rozebírat, předseda fotbalové asociace Petr Fousek se odvolal na to, že na Strahově se bude trenérská otázka probírat v dubnu. Pokračování spolupráce je krajně nejisté. „Proti Jardovi nic nemám. Velmi si ho vážím, je to velice seriózní a rovný člověk. Ale myslím si, že by měl skončit. Jemu samotnému by psychicky pomohlo, kdyby tým dál nevedl," přemítá zkušený trenér Ivan Kopecký, jenž dovedl k titulu Vítkovice nebo působil u reprezentační jednadvacítky. Trenér Jaroslav Šilhavý po zápase ve ŠvédskuVideo : FAČR „Kvalitních trenérů pro národní mužstvo, jako je Jarda Šilhavý, u nás moc není. Jestli by se našel jeden jeho potenciální nástupce? Možná jo, ale jinak nevím. Nebál bych se toho, aby Jarda u mužstva zůstal. Nejsem za každou cenu pro někoho jiného," přidává jiný názor někdejší brankář Jaromír Blažek. Důvěrou mezi Fouskem a Šilhavým otřásla nespokojenost svazového šéfa se třetím místem v kvalifikační skupině, hlavní reprezentační stratég pak prohlásil, že necítí důvěru. Oba muži si následně vše vyříkali. „Trenér musí mít krytá záda a důvěru kolem sebe, tu asi Jarda necítil. Sám jsem to poznal třeba ve chvíli, když šli proti mně asistenti," přidává vlastní zkušenost Kopecký. Podle něj by měl být nástupcem někdo, kdo momentálně nemá žádné vazby na současný tým. „Myslím, že k mužstvu by měl přijít člověk, který má čistou hlavu, svoji vizi a vsadí třeba i na jiné hráče," míní Kopecký. Reprezentace A co když Šilhavý skončí… Budou ze Strahova volat Haškovi do Libanonu? V zákulisí se čile štěbetá o tom, že by reprezentaci mohl převzít Ivan Hašek, jenž momentálně trénuje národní mužstvo Libanonu. „Ivan je zkušený hráč a trenér, který už něco prošel. Není ničím ovlivněn. Je to dobrý kouč, na tenhle post by se hodil," přikyvuje Kopecký. „Ivan je určitě kvalitní trenér, pro národní tým dorostl. Zkušenosti má, možná by mu ta práce vyhovovala," glosuje tuhle variantu Blažek. „Myslím, že Jarda (Šilhavý) určitě dělal maximum. Pokud jsou klíčoví a rozdíloví hráči zdraví, ve formě a v pohodě, tak tvoří velmi silný tým. Když se ale něco stane, někdo vypadne, záskoky nejsou tak kvalitní. S tím se nedá nic dělat. Je to i o tom, jaký máte materiál k dispozici," doplňuje legendární brankář Sparty a majitel čtrnácti reprezentačních startů. Komentáře RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Šilhavý měl ve Švédsku víc riskovat, radši bych prohrál 0:3, ale měl víc šancí

