Remízy s mistryněmi světa i Evropy. Nakopnou fotbalistky cenné výsledky?

A ještě jeden příjemný moment: Angličanky do úterka patnáctkrát za sebou vyhrály, dlouhou šňůru přetrhly až Češky. „Spousta týmů, které v poslední době hrály s Anglií, by bylo za remízu rádo," poznamenal trenér Karel Rada. Od září 2021, kdy tým převzala nizozemská koučka Sarina Wiegmanová, anglický tým ještě neprohrál a sérii bez porážky natáhl už na 24 zápasů.

„Proč jsme ještě nikdy nehráli na velkém turnaji? Je to dané i základnou českého ženského fotbalu, potřebovali bychom ji rozšířit. Chtělo by to vyrovnanější domácí ligu a taky víc kvalitních hráček v silných zahraničních týmech. Hodně cenný je postup Slavie do Ligy mistryň, holky si zahrají těžké zápasy," vykládal kouč Rada. „Snad pomůže i remíza z Anglie, takové zápasy přinášejí zkušenosti a sebevědomí. Je to skvělá příprava pro to, abychom se jednou dostali na velký turnaj," dodal.