Reprezentace bez Čvančary? Vzal bych ho, oponuje Uhrin Šilhavému

Kromě Antonína Baráka rezonovalo po úterní nominaci trenéra české fotbalová reprezentace Jaroslava Šilhavého ještě jedno jméno, které v jeho výběru chybělo. Stavitel elitního českého týmu opomenul pro poslední díl kvalifikace o mistrovství Evropy, které vyplní zápasy v Polsku a s Moldavskem, i útočníka Tomáše Čvančaru z Borussie Mönchengladbach. Co na to experti, které Sport.cz oslovil? Trenér Dušan Uhrin by třiadvacetiletého forvarda vzal, bývalý reprezentant Milan Fukal poukazuje, že Šilhavý vzal hráče, již mají větší vytížení.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Útočník Tomáš Čvančara na tréninku reprezentace před zápasy s Albanií a v Maďarsku.

Článek Šilhavý vysvětlil, proč nebere Čvančaru, následovně: „Byli jsme na jeho úvodních zápasech v Německu. Chytil se tam, do angažmá v Mönchengladbachu vlétl. Teď to však v našich dvou posledních zápasech nebylo úplně ono. A pak ani v Německu, sbírá minuty až ke konci. Proto jsme se rozhodli útok oživit. Doufám, že změny budou ku prospěchu,“ zmínil dvaašedesátiletý trenér, který do útoku povolal Adama Hložka, Mojmíra Chytila, Jana Kuchtu, Tomáše Chorého a Vasila Kušeje. Čvančara se minule za reprezentaci proti Albánii a Faerským ostrovům trápil stejně jako drtivá většina ostatních. Po návratu do klubu nastoupil v základní sestavě jen v prvním zápase proti Kolínu nad Rýnem, kdy odehrál 78 minut. Následně třikrát střídal, v bundeslize proti Heidenheimu (4 minuty), v poháru proti stejnému soupeři (26 minut) a pak v lize ve Freiburgu (20 minut). Nezapsal si gól ani asistenci. EURO Útočníci na pomoc. Šilhavý bere Kušeje a Chorého místo Čvančary „Trenér se rozhodl pro hráče, kteří hrají pravidelně. Je potřeba to respektovat. Je pravda, že v Gladbachu teď tolik nehraje, dostřídává. V útoku tam nastupuje jiný hráč (Jordan Siebatcheu), který dal i několik branek,“ podotkl bývalý obránce Milan Fukal, jenž v Mönchengladbachu i působil. „Navíc ani Gladbach není úplně v pohodě, teď ztratil ve Freiburgu dvoubrankový náskok. Pro Tomáše je to velká škola, musí bojovat,“ dodává. Reprezentace GLOSA: Kauza Barák. Je luxus nenajít s takovým hráčem řeč „Já bych Čvančaru vzal, jen teď nevím místo koho. Ale on do nominace normálně patří, působí v bundeslize, která je úplně někde jinde než naše liga. Už jen trénink tam mu dává hodně. Může být platný, i když střídá. Třeba na dvacet minut. Albánci proti nám vyrukovali taky s některými hráči, kteří v Itálii pravidelně nehrají. Ostatně ani nominovaní útočníci zase tolik gólů nestřílejí,“ uvedl trenér Dušan Uhrin. „Ale samozřejmě záleží na trenérovi, on musí mít velký přehled o všech hráčích. Je to těžké. Kromě něj chybí i záložník Antonín Barák z Fiorentiny, oba by mohli být platní,“ doplnil někdejší kouč Plzně, Slavie, Mladé Boleslavi či některých klubů v Rumunsku. Měl by podle vás být Tomáš Čvančara v nejčerstvější nominaci národního týmu? ano 69,6 % ne 30,4 % Celkem hlasovalo 158 čtenářů. EURO Setrvalý stav, Barák je dál mimo národní tým. K žádné schůzce nedošlo