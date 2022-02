Rusko bude z MS nakonec vyloučeno, jsou přesvědčeny fotbalové osobnosti. Co říkají váhání české generality?

Všichni tři jsou účastníky mistrovství světa v roce 2006. Nejlepší střelec reprezentační historie Jan Koller, někdejší záložník národního týmu Jan Polák a bývalý úspěšný gólman Jaromír Blažek v anketě serveru Sport.cz shodně kvitují, že vedení české fotbalové asociace odmítlo nastoupit k případnému barážovému utkání proti Rusku o šampionát v Kataru. Co řekli k liknavému postoji FAČR a rozhodnutí FIFA, která Rusy zatím ponechala ve hře o mistrovství světa?

Kvitujete, že česká reprezentace odmítla hrát případné utkání s Ruskem v baráži o mistrovství světa?

Jan Koller, bývalý útočník Sparty, Lokerenu, Anderlechtu, Dortmundu či Monaka, bilance v reprezentaci: 91 zápasů/55 gólů

„Samozřejmě kvituji, souhlasím s tím. Všechny země Ukrajinu podporují, já také a odsuzuji, co se děje."

Jan Polák, bývalý záložník Brna, Liberce, Anderlechtu, Norimberku či Wolfsburgu, bilance v reprezentaci: 57 zápasů/7 gólů

„Určitě. Myslím, že by mělo být vidět, že jsme proti tomu, co se na Ukrajině děje. Člověk to vidí a vstřebává každý den, pro mě je to v tomhle století něco nepochopitelného."

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Polák z Brna během utkání se Spartou.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Jaromír Blažek, bývalý brankář Sparty, Norimberku, Bohemians či Jihlavy, bilance v reprezentaci: 15 zápasů/2 vychytané nuly

„Určitě. Tak by to mělo být. To, co si Rusko dovoluje, je zu viel."

Nepřišel vám postoj Fotbalové asociace ČR příliš liknavý, když rozhodovala o odmítnutí možného zápasu s Rusy?

Jan Koller:

„Nedokážu to úplně posoudit, asi se museli poradit. Ale nakonec se vyjádřili správně. Neodsuzoval bych je za to, že se nerozhodli hned."

Jan Polák:

„Rozhodnutí asociace nebylo tak spontánní a rychlé jako u Poláků a Švédů. Nevím, proč tomu tak bylo, na co se čekalo. Ale rozhodli jsme se správně a připojili se k ostatním, což je podle mě v tuhle chvíli důležité. Nepolemizoval bych nad tím, že to nebylo tak rychlé. Udělala se správná věc, muselo k tomu dojít."

Jaromír Blažek:

„My jsme takový národ, který spekuluje. Někteří asi na něco čekali. Bylo to sice trochu pomalejší, ale zaplaťpánbůh, že se tak rozhodli."

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jaromír Blažek děkuje fanouškům po vlastním rozlučkovém utkání.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Co říkáte postoji Mezinárodní fotbalové federace FIFA, která zatím nevyloučila Rusko z mistrovství světa, ale řekla, že může hrát bez své hymny, vlajky a názvu na neutrální půdě?

Jan Koller:

„FIFA asi vyčkává, jak se situace vyvine, jestli nedojde k nějakému usmíření. Já tomu moc nevěřím. Myslím, že pokud to bude takhle pokračovat dál, tak Rusko z mistrovství světa vyloučí. A řekl bych, že se to nebude týkat jen fotbalového šampionátu, ale i dalších sportovních akcí."

Jan Polák:

„V téhle situaci je to zvláštní postoj, když každý vidí, jak se ke konfliktu staví Evropa a svět. Ale asi existují důvody, proč nemohou jít s plnou pravdou úplně ven. Podívejte se, co se děje kolem dopingů Rusů. Není to jednoduché, nevím, jaká je politická provázanost, každý si tam asi musí trochu dávat pozor na pusu. Ale myslím si, že k vyloučení Ruska pod nátlakem všech okolností stejně dojde. V tu chvíli mi bude líto těch sportovců, kteří za to nemohou, ale bohužel v Rusku sedí blázen, který si myslí, že mu patří svět."

Jaromír Blažek: